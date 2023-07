Jüdisches Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien erzählt an seinen beiden Standorten von der reichen, faszinierenden, aber auch tragischen Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wien.

Die Dauerausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute" in der Dorotheergasse widmet sich der jüdischen Geschichte Wiens vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Darüber hinaus ist in "Fokus! Jetzt! Maria Austria - Fotografin im Exil" eine herausragende, aber hierzulande noch weitgehend unbekannte Fotografin zu entdecken und "Superjuden. Jüdische Identität im Fußballstadion" beleuchtet die mehr oder weniger jüdische Geschichte fünf prominenter Wiener und europäischer Fußballklubs sowie deren Fankultur.

Im Museum Judenplatz ermöglicht die Ausstellung "Unser Mittelalter! Die erste jüdische Gemeinde in Wien" spannende Einblicke in das jüdische Mittelalter. Die beeindruckende Ausgrabung sowie eine 3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Synagoge sind ebenfalls zu sehen. Die aktuelle Wechselausstellung untersucht verschiedene Dimensionen von Schuld, so etwa existentielle, metaphysische, moralische oder politische Schuld.

