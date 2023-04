Das Untersbergmuseum in Fürstenbrunn

Ausflug für die ganze Familie: Besuchen Sie das Untersbergmuseum!

Der Untersberg, sagenumwobener, mächtiger Gebirgsstock im Süden der Festspielstadt Salzburg, hat die Geschichte der Marktgemeinde Grödig entscheidend mitgestaltet.

Im Untersbergmuseum in Fürstenbrunn befindet sich eine interessante Sammlung liebevoll zusammengetragener Schaustücke, die einen Einblick in die bewegte Geschichte des berühmten Untersberger Marmors in allen Aspekten (ökonomisch, sozial und kunsthistorisch) bietet.

Ein integrierter Bestandteil des Museums ist die Kugelmühle zur Erzeugung der prachtvollen Marmorkugeln.

Weitere Schwerpunkte der Sammlung sind das Brauchtum und die Sagenwelt rund um den Untersberg, der nun einmal der Sagenberg im deutschsprachigen Raum schlechthin ist.

Die Figuren der "Wilden Jagd" sind hier ausgestellt, ausgenommen rund um den 2. Donnerstag im Advent: dann werden sie lebendig und sind unterwegs.

Alljährliche Sonderausstellungen und die traditionellen Veranstaltungen des Osterbasars mit dem Palmbuschbinden und des Adventbasars beleben die Museumsszene.

Eintrittspreise:

Erwachsene € 5,-

Ermäßigt € 4,-

Jugendliche (7-18 Jahren) € 2,-

Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Mai: Samstag, Sonn- und Feiertag 13 bis 17 Uhr

1. Juni bis 31. August: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag 13 bis 18 Uhr

1. September bis 31. Oktober: Samstag, Sonn- und Feiertag 13 bis 17 Uhr

2. November bis 30. Dezember: Sonn- und Feiertag 13 bis 17 Uhr

1. November, 24., 25. und 31. Dezember geschlossen



Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung unter Tel.: +43( 0) 660 656 9325, Georg Maric.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten bei Vorlage der SN-Card einen 1+1-gratis Eintritt (das zweite, günstigere Ticket ist kostenlos) in das Untersbergmuseum.

Kontakt:

Untersbergmuseum

Kugelmühlweg 4

5082 Grödig/Fürstenbrunn

www.untersbergmuseum.net

Tel.: +43 664 / 73701789