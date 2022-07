Die Wasserspiele bieten mehr als ein feucht-fröhliches Vergnügen: Sie erleben ein einzigartiges Kulturjuwel, das es in dieser Form nirgendwo anders gibt.

Es fließt und plätschert, es zischt und spritzt. In den Wasserspielen Hellbrunn erleben Sie das Element Wasser in seinen anregendsten Formen. Kommen Sie an die Quelle reinsten Vergnügens: Pure Lebenslust unverändert seit über 400 Jahren.

In der Schlossausstellung SchauLust - die unerwartete Welt des Markus Sittikus erwartet Sie Geschichte erfrischend anders. Projektionen, Installationen, die malerische Pracht des Festsaals - ein Fest für alle Sinne! Täglich ab 9.30 Uhr geöffnet.

SN-Card-Vorteil:

1 + 1-gratis-Eintritt mit der SN-Card. Beim Kauf von einer Eintrittskarte erhalten Sie die zweite gratis dazu - bei Vorlage Ihrer SN-Card an der Kassa.

Kontakt:

Schloss Hellbrunn

Fürstenweg 37

5020 Salzburg

info@hellbrunn.at

www.hellbrunn.at

Öffnungszeiten:

Juli, August: von 9.30 bis 19.00

September: von 9.30 bis 18.30

Oktober, 1. November: von 9.30 bis 17.30

Über die SN-Card