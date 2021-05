Das Freizeiterlebnis für die ganze Familie: In einem der beeindruckendsten Naturdenkmäler im Salzburger Land mit Flying Fox-Flug der Salzachschlucht entlang. Erleben Sie Action und Adrenalin pur zum sensationellen Vorteilspreis!

Die Salzachöfen am Pass Lueg sind eine wilde Schlucht mit beeindruckendem Naturschauspiel. Am Weg zum Flying Fox folgen Sie während der geführten Tour der Salzach bis tief hinunter in die "Felskathedrale", an der sich der Fluss mit unglaublicher Energie durch eine gewaltige Höhle presst.

Gleich im Anschluss wartet der wohl aufregendste Teil der Tour: der atemberaubende Flug mit dem Flying Fox durch die Salzachklamm, wo Sie 800 Meter der Salzach entlang mit Höchstgeschwindigkeiten von zirka 80 km/h fliegen.

SN-Card-Vorteile:

• SN-Card-Inhaber erhalten eine 1+1-gratis-Aktion auf alle Erlebnistouren (gültig in den Monaten Mai, Juni und Oktober).

• SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf alle Erlebnistouren (gültig in den Monaten Juli, August und September).

Jetzt anmelden und Tour in der Erlebnisschlucht am Pass Lueg buchen:

Tel.: +43 660 / 260 38 20 oder www.erlebnisschlucht.at

Kontakt:

TEAMSPIRITaustria

Bernhard Tichy & Mag. Christoph Baumann

E-Mail: office@teamspiritaustria.com

Telefon: +43 699 / 11437302

