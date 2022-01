Die Zeit zu zweit genießen - gerade jetzt ist ein Museumsbesuch besonders entspannend. Tauchen Sie ein in die Welt vor rund 100 Jahren, zu den Meilensteinen der Mobilität. Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie einen 1+1-gratis-Eintritt im fahr(T)raum Mattsee!

In den Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee hat jedes Automobil seine eigene Geschichte: Was hat es mit dem "Louisewagen" auf sich oder wer war "Prinz Heinrich" und was ist mit dem Kaiserwagen passiert? Alles Wissenswerte kann über multimediale Touchscreens und Videos abgefragt werden.

Die Technik wird mit Hilfe von Hands-on-Stationen eindrücklich erklärt. Doch auch die Ausstrahlung, das Design und die Ästhetik der ausgestellten Objekte sind einen Besuch wert. Zur Zerstreuung stehen topmoderne Simulatoren bereit, die durch ein realistisches Fahrgefühl punkten.

Tipp: Mit der Buslinie 120 direkt von Salzburg nach Mattsee, ohne Stau - ohne Stress.

Die Ausstellung hat täglich jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintrittspreis (nur bei Vorlage der SN-Card an der Kassa).

Diese Aktion ist den gesamten Februar 2022 über gültig.

Infos & Kontakt:

Die Ferdinand Porsche

Erlebniswelten fahr(T)raum

Passauer Straße 30

5163 Mattsee

E-Mail: office@fahrtraum.at

www.fahrtraum.at