Lust auf ein Outdoor-Abenteuer? Jeder Sport-, Fun- und Action-Liebhaber kommt im Outdoor Consulting Team (OCT) Camp in Abtenau sowie auf der Reiteralm in Schladming voll auf seine Kosten.

Tauchen Sie mit Funsportgeräten in die Welt der Geschwindigkeit ein oder fühlen Sie im Wasser die Frische der Natur.

Zur Auswahl stehen folgende Outdoor-Aktivitäten:

• Tubing auf der Lammer

• Riverbug auf der Lammer

• Hydrospeed auf der Lammer - Wildwasser hautnah erleben

• Canyoning in der Almbachklamm

• Höhlenbegehung in Abtenau - Trickelfall

• Offroad Segway Touren in Abtenau

• Xraycer Tour auf der Reiteralm

• SUP Stand-up-Paddeln Salzkammergutseen

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber genießen bei Buchung der oben erwähnten Sport- und Outdooraktivitäten einen 2-für-1-Vorteil (eine Person bezahlt, die zweite Person ist gratis) - Sie sparen mit der SN-Card somit 50 Prozent!

Die Aktionen sind bis 31. August 2019 gültig - um Voranmeldung mit Angabe der SN-Card-Nummer wird gebeten.

Mehr Infos & Anmeldungen:

Outdoor Consulting Team (OCT) Abtenau

Tel.: +43 664 / 30 12 0 07

E-Mail: office@o-c-t.com

https://www.o-c-t.com/home/fun-action/



Quelle: SN