Ausflug mit der ganzen Familie zur Dielalm, dem gemütlichen Alpengasthof in Werfen

Am Donnerstag, dem 2. Juni, findet die Wiedereröffnung der beliebten Dielalm in Werfen statt. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, 11. Juni, mit Live Musik statt, für die Kleinen wartet ein Kinderspielplatz und Streichelzoo.

Jeden Sonntag findet ein Sonnenaufgangsfrühstück statt (Voranmeldung).

Kinder und Eltern erreichen die Dielalm in Werfen ganz bequem mit dem Auto.

Jede Menge Getier

Hasen gibt es hier auf der Dielalm genügend zum Streicheln. Und auch kleine Bergziegen freuen sich auf sanfte Kinderhände. Die besonderen Lieblinge der Kinder sind auch die Zwergponys. Zwischendurch wird der große Spielplatz besucht, wo Rutschen, Schaukeln & Co zum Toben ohne Ende einladen. Besonders anziehend auf die kleinsten Besucher sind das Ringelspiel und die Sandkiste.

Entspannt verwöhnen lassen

Eltern lassen sich währenddessen vor der Alm auf der großen Sonnenterrasse nieder, von wo sie die Kinder im Auge behalten können. Die Familien genießen hier die Aussicht auf die umliegende Bergwelt und lassen sich von den frisch zubereiteten Schmackerln kulinarisch verwöhnen.

Attraktive Wanderwege

Die Dielalm in Werfen bietet sich jedoch nicht nur als Ausflug an. Sie wird auch gerne als Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren genutzt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Vorteil: 1+1-gratis-Aktion auf ein Getränk (das günstigere Getränk ist gratis) - bei Vorlage dieses Gutscheins und Ihrer SN-Card. Aktion gültig vom 2. bis 11. Juni 2022.

Download Gutschein

Kontakt und Anmeldungen:

Dielalm

Tel.: +43 664 / 8404 530

Öffnungszeiten: 10. bis 18.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch Ruhetage

