In nur wenigen Minuten schwebt die Gondel in Ruhpolding auf 1640 Metern Höhe. Schon bei der Fahrt sieht man hinaus ins Umland des Chiemsees, hinein in die Welt der Bayerischen und Tiroler Berge.

Auf dem Gipfel des Rauschbergs entstand ein interaktiver Lehr- und Erlebnispfad, der Holzgeisterweg. Totes Holz, das voller Leben steckt. Wälder, die uns im Gebirge beschützen, aber auch Gefahren, denen sie ausgesetzt sind werden erklärt. Die guten Geister, die entlang des Weges platziert sind, nehmen Themen aus Sagen und Mythen des Ruhpoldinger Tales auf. Ein Ausflugsparadies im Grünen mit dem Charakter des Gebirges. Der fast ebene Rundwanderweg mit einer kleinen Steigung eignet sich für Groß und Klein. Spielgeräte entlang des Holzgeisterwegs machen den Ausflug für die Kleinen kurzweilig und interessant. Aber auch die Großen können viel über unsere Natur erfahren. Nach einer schönen Wanderung kann man auf der Terrasse des Rauschberghauses rasten und sich eine Brotzeit oder einen Kaiserschmarrn schmecken und dabei den Blick nochmals in die Ferne schweifen lassen. Alles mit Ruhe und Gemütlichkeit. SN-Card-Vorteil:

• Zwei fahren, einer bezahlt (Berg- und Talfahrt, Preis Erwachsene: 22 Euro)

• 35 Euro statt 50 Euro für Familienkarte (Berg- und Talfahrt, 2 Erwachsene und 2 Kinder)

• 24 Euro statt 32 Euro für Familienkarte (Berg- und Talfahrt, 1 Erwachsener und 2 Kinder)

• 20 Euro statt 27 Euro für Familienkarte (Berg- und Talfahrt, 1 Erwachsener und 1 Kind)

Aktionen gültig bis zum 30. Oktober 2019. Kontakt & Infos:

Rauschbergbahn Ruhpolding

Tel.: +49 8663 / 5945

www.rauschbergbahn.com

Quelle: SN