Salzburger Puppenwelt am Walserberg

Erleben Sie einen ganz besonderen Spaziergang ins Reich der Puppen - direkt in der Autobahnraststation Walserberg! Auf einer Fläche von rund 250 m² erwartet Sie eine einzigartige Puppenausstellung, bestehend aus handgefertigten Unikaten in detailreichen, märchenhaften, sehr aufwendig gestalteten Kulissen - von Rapunzel bis hin zu Hänsel und Gretel.

Das Museum umfasst des Weiteren auch Puppen in Tracht und Brauchtum, Dorfleben und Almszenerien.

Direkt neben der Ausstellung liegt das Servus Restaurant, in welchem Ihnen österreichische und internationale Spezialitäten serviert werden. Sehr gern können Sie auch eine Feier buchen und in den schönen Zimmern im Best Western Hotel am Walserberg übernachten, welches sich ebenfalls direkt in der Raststation Walserberg befindet.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten beim Kauf von zwei Eintritten den zweiten Eintritt kostenlos - bei Vorlage der SN-Card an der Tageskassa.

Aktion gültig bis Jahresende 2022.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 10-18 Uhr

Kontakt & Infos:

Raststation Walserberg

Zollstraße 4

5071 Wals

Tel.: +43 662 / 850 044

E-Mail: info@salzburger-puppenwelt.at

www.salzburger-puppenwelt.at

https://www.facebook.com/salzburgerpuppenwelt

