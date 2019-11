Der FC Red Bull Salzburg trifft am Samstag, 23. November, um 17 Uhr in der Red Bull Arena auf den SKN St. Pölten. Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card einen 1+1-gratis-Vorteil im Ticketing- und Service Center!

Im Hinspiel setzten sich Erling Braut Haaland und Co. im August 2019 in St. Pölten mit 6:0 durch. Doch die Niederösterreicher sind stets für eine Überraschung gut, wie sie zuletzt beim1:0-Sieg beim SK Rapid Wien gezeigt haben. Nach dem1:1 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Napoli ist das Team von Jesse Marsch vor eigenem Publikum jedoch wieder voll auf Sieg eingestellt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für das Fußballspiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SKN St. Pölten einen 1+1-gratis-Vorteil (das zweite bzw. günstigere Ticket ist gratis/ nur solange der Vorrat reicht und bei Vorlage der SN-Card). Die Tickets sind bis zu Spielbeginn im Ticket- und Servicecenter (Red BullArena OST-Seite) erhältlich.

Kontakt & Infos:

TICKETING & SERVICE CENTER

An Spieltagen (ab 4 Stunden vor Ankick) & vor Top-Spielen

Oberst-Lepperdinger-Straße 17

A-5071 Wals bei Salzburg

tickets@redbullsalzburg.at

Tel.: +43 662 / 43 33 32 - 4444

