Freuen Sie sich auf ein gemütliches Höhenwandergebiet in Ruhpolding (Bayern) mit herrlichem 360°-Panoramablick von den Zentralalpen bis über den Chiemsee hinaus.

Der Unternberg ist nicht so hoch wie sein Nachbar der Rauschberg, doch bietet er alles, was das Fliegerherz begehrt. Nostalgisch und in aller Ruhe bringt Sie die Sesselbahn auf 1425 m zu den neu hergerichteten Startplätzen. Für den Genussflieger hat der Unternberg jede Menge zu bieten: Die konstanten Aufwinde aus dem Tal erlauben stundenlanges Soaren entlang der Hangkante von mittags bis Sonnenuntergang. Der große Landeplatz in Bärngschwendt ist unproblematisch anzufliegen und die kurzen Wege erlauben auch mal einen "kleinen Feierabend-Flug". Für Freizeitflieger praktisch perfekt!

Von der kleinen, familiengerechten Wanderung zum Gipfel des Unternbergs bis hin zur anspruchsvollen Tour über die Branderalm aufs Hörndl ist alles möglich.

SN-Card-Vorteil:

• Zwei fahren, einer bezahlt (Berg- und Talfahrt, Preis Erwachsene: 12 Euro)

• 20 Euro statt 27 Euro für Familienkarte (Berg- und Talfahrt, 2 Erwachsene und 2 Kinder)



Aktionen gültig bis zum 30. Oktober 2019.

Kontakt & Infos:

Rauschbergbahn Ruhpolding

Tel.: +49 8663 / 5945

www.unternberg.de



