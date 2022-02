Die neue Kochschule "Roland Essl Alpenkulinarik" in Fuschl am See spezialisiert sich auf das Thema alpine Kulinarik. Sichern Sie sich 15% Rabatt auf Ihren Kochkurs.

SN/marco riebler Die neue Kochschule in Fuschl am See.

Tauchen Sie ein, in die kulinarische Welt unserer Vorfahren mit ihren raffinierten Gerichten der Fasten-, Alltags- und Festtagsspeisen, Brauchtumsgerichten an besonderen Feiertagen, kulinarische Dankesgerichte für Abschlüsse von schweren Arbeiten oder Arbeitszyklen, sowie Bräuche rund ums Essen. Kulinarische Unterschiede gibt es auch von Region zu Region. Schon das kleine Österreich bietet von Vorarlberg bis in die östliche Steiermark eine Fülle von verschiedensten Spezialitäten der bäuerlichen Küche. Da sich der Alpenbogen von Frankreich über Italien, der Schweiz über Österreich, Bayern bis nach Slowenien spannt, ergibt dies einen unermesslichen Reichtum an kulinarischen Köstlichkeiten. Alle diese Themen werden in den verschiedenen Kochkursen mit heimischen Produkten und saisonalen Schwerpunkten angeboten. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 15% Rabatt auf Kochkurse. Zusätzlich wird mit der Aktion "Vier Jahreszeiten" beim Kauf von vier Kochkursen ein zusätzlicher Halbtagskurs gratis angeboten. Weitere Informationen und Kursprogramm unter www.alpenkulinarik.at.

