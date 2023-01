Kompetente Beratung und die beste Ausrüstung in den Bergen! Bei Sport Rest, vertreten mit 4 Standorten im Salzburger Lungau, erhalten SN-Card-Inhaber:innen 20% Rabatt auf den gesamten Verleih.

Seit 250 Jahren Qualität

Wir existieren schon lange genug, um zu verstehen wie es in der Geschäftswelt zugeht und worauf es den Kunden ankommt. Einwandfreier Service, großartige Produkte und ein Unternehmen das sich um Deine Anliegen kümmert. Wir haben gelernt, genau das unseren Kunden anzubieten. Und das macht uns einzigartig seit über 250 Jahren!

Der Skiverleih - die klare Nummer 1

Deine komplette Ski- oder Snowboardausrüstung kannst Du für den gesamten Winterurlaub bei uns im Shop gleich neben der Seilbahn mieten. Unser Skiverleih bietet Dir dabei viele Vorteile, das garantiert nicht nur höchste Qualität, sondern auch die größte Auswahl und Beratung sowie Service auf dem neuesten Stand der Technik. Mit REST SPORT katapultierst du dich sportlich in eine neue Dimension, denn wir sind in Sachen Skiverleih immer einen Schritt voraus.

Der Wintersport Store

Alle Artikel in unseren 4 Geschäften und im Online-Shop sind Markenwaren von höchster Qualität. Das garantiert nicht nur lange Freude an Deiner Ausrüstung, sondern auch für Sicherheit. Deine Ausrüstung muss allen Witterungen und vielen Belastungen standhalten, ohne dabei an Qualität und Zuverlässigkeit zu verlieren. Wir führen Wintersportgeräte von Marken wie Atomic, Fischer, Head, Salomon, Nordica, Dynafit, Stöckli, Volant, AK.

Holz und Sichtbeton, coole Sounds und funktionelle Mode findest Du in unseren Shops an den Talstationen Aineck und Grosseck/Speiereck. Die Fashion-Trends der Saison und das gemütliche Ambiente, bringen Dich garantiert in Urlaubsstimmung. Freu Dich auf ein Shopping-Erlebnis mit individueller Beratung und großartigem Service im Biosphärenpark Salzburger Lungau.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf den Verleih (Ski-, Snowboard- und Langlaufausrüstung) bei Vorlage der SN-Card.

Kontakt und Anmeldungen:

Sport Rest GmbH

Filialen im Salzburger Lungau:

St. Michael Zentrum

St. Michael Talstation Sonnenbahn

St. Margarethen Talstadion - Silverjet

Mauterndorf Skizentrum

www.sport-rest.com



Über die SN-Card