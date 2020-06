Am 28. Mai eröffnete am Flughafen das erste Autokino Salzburgs. Der Blick vom Vorfeld auf den Untersberg im Abendlicht ist einzigartig. Sobald es dunkel ist, startet der Film. Der Ton wird per App ins Autoradio übertragen. Es ist Platz für ca. 300 Autos.

SN/erika mayer Der Klassiker „Grease“ fand großen Anklang

"Diese Idee in Salzburg zu realisieren löst bei vielen große Begeisterung aus. Das Konzept AUTOKINO fand in den 30er Jahren in den USA seinen Anfang, wir erleben jetzt ein großes Revival. Wir haben für die nächsten Wochen wieder ein vielseitiges Programm aufgelegt: Komödien, Action, Historie, Drama und Familienfilme, es müsste für jeden was dabei sein." so die Initiatorin, Dirigentin Elisabeth Fuchs.

Spieltag Film

Donnerstag, 4.6.: A RAINY DAY IN NEW YORK - Woody Allen as its best Freitag, 5.6.: THE GENTLEMEN - Die Gangster-Thriller-Komödie des Jahres! Samstag, 6.6.: EVEREST - EIN YETI WILL HOCH HINAUS - Eine Abenteuerkomödie für die ganze Familie Sonntag, 7.6.: DIE BERUFUNG - IHR KAMPF FÜR GERECHTIGKEIT - Ruth Bader Ginsburg will diese Welt verändern. SN-Card-Vorteile:

Für SN-Card Inhaber erhalten für diese vier Filme 20% Ermäßigung

Bitte bei der Online-Bestellung den Rabattcode sncard20 eingeben und SN-Card beim Einlass vorweisen. Infos und Tickets:

unter www.autokinosalzburg.at

unter www.autokinosalzburg.at

Das Programm wird laufend aktualisiert.