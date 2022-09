Wer Escape Rooms liebt und in Salzburg auf der Suche nach einem ganz besonderen Erlebnis ist, sollte den Virtual Escape Rooms in der der Linzer Bundesstraße ausprobieren.

Gigantische Abenteuer erwarten dich im Virtual Reality Escape Room in Salzburg (Gnigl), die du und dein Team so erleben werden, als ob ihr direkt in dieser fantastischen Welt wärt. Als Teil eines Teams wirst du der Held dieser Geschichte und sammelst Erfahrungen, die im echten Leben meist zu gefährlich oder gar unmöglich wären. Jetzt neu: auch Virtual Reality Lasertag und interaktives Kino!

Preise: 31-39 Euro pro Person

Spieleranzahl: 2-8 Personen

Erlebnisdauer: 1 Stunde

SN-Card-Dauervorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten -20% Rabatt auf jedes Spiel. Der SN-Card Rabatt Code lautet: Salzburg-Card

Infos & Online-Buchung: www.virtual-escape.at

Infos & Kontakt

Virtual Escape Room Salzburg

Linzer Bundesstraße 33

5020 Salzburg

E-Mail: office.salzburg@virtual-escape.at

Telefon: +43 676 / 584 1300

www.virtual-escape.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 14.30 bis 22.00 Uhr

Samstag bis Sonntag von 12.00 bis 22.00 Uhr

Über die SN-Card