Der perfekte Familienausflug, egal ob bei Regen oder bei Sonnenschein: Ein Besuch in den Salzwelten ist für Groß und Klein ein besonderes Erlebnis.

Salzburg:

"Alles neu!" lautet das Motto im Salzbergwerk auf dem Dürrnberg nahe Salzburg und Berchtesgaden. Neben dem neuen Empfangsbereich erwarten Sie ab sofort eine interaktive Zeitreise durch den Kreislaufs des Salzes: Lassen Sie sich bei einem Ausflug in die Welt der modernen Salz-Produktion entführen. Nach einer rasanten Fahrt mit der Grubenbahn öffnen sich unter Tage die Tore in vier Epochen des Salzabbaus - vom Abbau heute geht es ins goldene Barock, weiter ins finstere Mittelalter und zurück bis in die Keltenzeit.

Sie wollen noch mehr über die "Essenz des Lebens" erfahren? Dann erkunden Sie den Kelten.Erlebnis.Berg mit dem Keltendorf SALINA, der Salz-Manufaktur und dem Spielplatz.

Hallstatt:

Das älteste Salzbergwerk der Welt erforschen!

Inklusive der ältesten Holzstiege Europas. Und gekrönt vom atemberaubendsten Blick über das UNESCO Welterbe Hallstatt - vom 360 Meter hohen Skywalk aus. Übrigens: Mit der Salzbergbahn geht´s schnell und bequem dort hinauf. Drinnen im Berg macht modernste Medientechnik die Geschichte lebendig: Begeben Sie sich in uralten Stollen auf eine Entdeckungsreise zu den Anfängen des Salzabbaus vor 7.000 Jahren - und damit zu den Wurzeln einer gesamten Epoche. Ein Abenteuer für die ganze Familie!

Altaussee:

Das größte aktive Salzbergwerk Österreichs erleben!

Bei deinem Ausflug in den Salzwelten Altaussee im Ausseerland warten ein spannender Mix auf die Besucher: Hier trifft das größte noch aktive Salzbergwerk Österreichs auf die hollywoodreife Story von gestohlener Nazi-Raubkunst. Dort, wo in tiefen Stollen und in einer mystischen Kapelle pures Steinsalz orange-rot schimmert - genau dort retteten einst mutige Altausseer Bergmänner Europas Kunstwerke vor der Zerstörung durch das Naziregime.Ideal für einen Ausflug mit Kids: Die Kinderführungen mit Sally, der schlauen Grubenente.

