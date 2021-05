Die staatlich geprüfte Fremdenführerin Sabine Rath darf ab 19. Mai auch wieder durchstarten und zeigt Ihnen Salzburg wieder von seiner schönsten, spannendsten und interessantesten Seite! Jetzt zur Führung anmelden & Salzburg neu entdecken!

Wer zum Beispiel die eher düsteren Seiten Salzburgs entdecken möchte, dem können die spannenden "Gruseliges Salzburg"-Touren am 21. Mai, 11. bzw. 18. Juni und 2. Juli 2021 ans Herz gelegt werden: Bei einem Stadtspaziergang durch die mittelalterlichen Gassen werden Sie alles Wichtige über Hexenprozesse, Folter, Henker, Hinrichtungen und deren Schauplätze erfahren.

Alle Liebhaber der Salzburger Brunnen, Statuen und Denkmäler sind wiederum zu den "Heilige, Drachen & Wilde Männer"-Touren am 29. Mai, 19. Juni und 24. Juli 2021 eingeladen! Sich öffnen für das Mystische heißt es hier, denn im Fokus steht die griechische Mythologie. Tauchen Sie in geheimnisvolle Geschichten ein, die die vielen Statuen und Skulpturen als stumme, steinerne Repräsentanten aus einer anderen Zeit uns erzählen.

Natürlich darf auch der Tour-Klassiker: "Salzburg für Salzburger" am 12. Juni und 28. August 2021 nicht fehlen. Abseits von Touristenpfaden werden Ihnen die Ecken Salzburgs gezeigt, die wirklich überraschen!

Natürlich gibt es auch wieder Termine für ihre anderen Touren "Das römische Salzburg" (3. Juli, 11. September, 9. Oktober & 11. Dezember 2021) und "Salzburg in alten Ansichten" (4. Juli, 22. August, 26. September & 28. November 2021).

Passend zur Frühlingszeit und neu im Programm sind die "Salzburger Liebesgeschichten". Hier stehen natürlich amouröse Abenteuer und Liebesgeschichten im Mittelpunkt des Geschehens! Neugierig geworden? Dann buchen Sie hier für den 22. & 29. Mai oder 25. Juni 2021!

Alle Führungstermine und weitere Informationen unter:

www.tourguide-salzburg.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für die Führung nur 12 Euro statt 15 Euro pro Person.

Limitierte Teilnehmeranzahl pro Führung!

Kontakt & Anmeldungen:

Sabine Rath - Staatlich geprüfte Fremdenführerin

E-Mail: info@tourguide-salzburg.com

Tel.: +43 664 / 20 16 492

www.tourguide-salzburg.com



