bodyART und deepWORK sind vielseitig wie kaum ein anderer Sport. An stressigen Tagen hilft es, Ihren Ruhepol zu finden. In Momenten der Antriebslosigkeit aktivieren Sie sich dadurch. Jetzt anmelden und 20% Rabatt auf die Kursgebühr sparen - Kursstart ist bereits am 17. Februar!

• bodyART® bodyART®-Training vereint aktive und statische Bewegungen sowie Elemente der Spannung und Entspannung dynamisch miteinander. Das führt zu einer positiven Entwicklung der Stabilität, Koordination, Verbesserung der Körperhaltung, beugt Rückenschmerzen vor, baut Stress ab und lässt die mentale Stärke wachsen. Kursinfos:

Montag, 17. Februar bis 19. Mai 2020

jeweils von 19 bis 20 Uhr

Sportzentrum Nord - Liefering (Josef-Brandstätter-Straße 9, 5020 Salzburg) Kursgebühr: 156 Euro - 13 Einheiten (maximal 15 Personen)



• deepWORK® deepWORK® ist ein Power-Programm - es ist athletisch, anstrengend und abwechslungsreich und eine Mischung aus Kraft- und Atemübungen sowie Ausdauersequenzen. Kursinfos:

Montag, 17. Februar bis 19. Mai 2020

jeweils von 18 bis 19 Uhr

Sportzentrum Nord - Liefering (Josef-Brandstätter-Straße 9, 5020 Salzburg)

Kursgebühr: 156 Euro - 13 Einheiten (maximal 15 Personen) SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die bodyART®- und deepWORK®-Kursgebühr. Hinweis:Anmeldungen für beide Kurse sind bis allerspätestens 2. März 2020 möglich (= spätester Kurseinstieg)! Anmeldungen & weitere Infos:

Claudia Angerer

bodyART® & deepWORK® Instructor

Tel.: +43 650 / 385 0550

E-Mail: angerer.claudia@hotmail.com Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen.

