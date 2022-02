Das Haus der Geschichte Österreich ist das erste zeitgeschichtliche Museum der Republik. Zeitgemäß vermittelt und pointiert erzählt, lädt das neue Museum in der Hofburg zur Auseinandersetzung mit der ambivalenten österreichischen Geschichte ein.

Exakt 100 Jahre nach Gründung der Ersten Republik am 12. November 1918 eröffnet in Wien das Haus der Geschichte Österreich. Untergebracht ist es in der Neuen Burg am Heldenplatz. Auf einer Gesamtfläche von 1800 m² wird das Werden Österreichs von der Habsburgermonarchie über Erste Republik, Anschluss an das Nazi-Reich und Gründung der Zweiten Republik bis heute anschaulich dargestellt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 20%-Dauerrabatt - gültig für den Eintritt in das Haus der Geschichte (regulärer Eintritt für Erwachsene 8 Euro).

Infos & Kontakt:

Neue Burg

Heldenplatz

1010 Wien

Tel.: +43 (0) 1 / 53410805

www.hdgoe.at

Über die SN-Card