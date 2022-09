Bei den abwechslungsreichen Kursen mit Seminarbäuerin Carmen Glück am Stoibergut in Salzburg-Maxglan kochen oder backen Sie gemeinsam in einer Kleingruppe. Im Anschluss werden Ihre kulinarischen Ergebnisse natürlich noch gemeinsam verkostet.

SN/stoibergut Selbstgemacht schmeckt’s noch immer am besten.