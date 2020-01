Neben diversen Events bietet "SCHOOL on SNOW" vor allem professionelle, sehr günstige Skikurse in Salzburg an. Einer der Höhepunkte ist hier immer der Skikurs während der Semesterferien.

SN/schoolonsnow SCHOOL on SNOW!

Vom 10. bis 14. Februar 2020 findet dieses gesunde Ferienprogramm wieder in Kooperation mit der Skischule freeride alpin in Annaberg/Lungötz in der Skiregion Dachstein-West statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Kosten für Transfer, Lift, Skilehrer, Verpflegung und das große Abschlussrennen am Freitag betragen 225 Euro. "SCHOOL on SNOW" ist ein Projekt zur Förderung des Skisports für Kinder und Jugendliche und kann sich dabei auf zahlreiche starke Partner verlassen. Das Projekt hält das Gütesiegel des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) für besonders wertvolle

Initiativen zur Förderung des Schneesports. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Kinderskikurse von "SCHOOL on SNOW" während der Semesterferien im Bundesland Salzburg (Rabatt wird auf den All-inclusive-Preis von 225 Euro gewährt). Das Angebot gilt nur für den Zeitraum von 10. bis 14. Februar 2020. Falls eine Skiausrüstung benötigt wird, kümmern sich die Verantwortlichen gern darum! Infos/Anmeldung:

www.schoolonsport.at, Tel.: +43 660 / 490 10 28.

