Bei den abwechslungsreichen Kursen mit Seminarbäuerin Carmen Glück am Stoibergut in Salzburg-Maxglan kochen oder backen Sie gemeinsam in einer Kleingruppe. Im Anschluss werden Ihre kulinarischen Ergebnisse natürlich noch zusammen verkostet. Jetzt anmelden und 20% Rabatt sichern!

Seminarbäuerin Carmen Glück vermittelt in den Kursen theoretisches Wissen über die Landwirtschaft und ihre Produkte, über unsere Lebensmittel und deren Herstellung. Im praktischen Teil der Koch- und Backkurse zeigt Carmen Glück zuerst anhand eines Teigs oder Gerichts die Arbeitsschritte vor. Dann aber darf und soll jeder einzelne Kursteilnehmer selbst abwiegen, mischen, kneten, formen, schneiden oder würzen. Kostproben können gern mit nach Hause genommen werden. Bitte bringen Sie zum Kurs mit: Kochschürze, Geschirrtuch, Behälter für Kostproben, Hausschuhe. Vormittagskurse: 9-12 Uhr

Abendkurse: 18-21 Uhr Kosten inklusive Rezeptunterlagen und Kostproben: 35 Euro pro Kurs und Person - für Kochkurse: zuzüglich Lebensmittelbeitrag. Kursort: Stoibergut Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Back- und Kochkurse von Carmen Glück und bezahlen nur 28 Euro. Aktion gültig bis zum 31. Dezember 2020. Anmeldungen mit dem Stichwort "SNCARD" per E-Mail an: carmenglueck@hotmail.com Kontakt & Infos:

Stoibergut

Carmen Glück

Hinterfeldstrasse 22, 5020 Salzburg

Mail: carmenglueck@hotmail.com

Tel.: +43 664 / 1516 064

