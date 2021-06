Machen Sie die Natur zu Ihrem Fitnessstudio und trainieren Sie fernab von Hantelbänken und Kräftigungsmaschinen. Raus aus dem Hamsterrad - rauf auf den Fitnesspfad!

Bei HIIT (Hochintensives Intervalltraining) wird deutlich mehr Körperfett als beim moderaten Fitnesstraining in derselben Zeitspanne verbrannt. Die Übungen bringen den Körper an seine Grenzen, indem er überdurchschnittlich viel Sauerstoff verbraucht. So wird der Fettstoffwechsel kräftig angeregt. Wer also lieber kürzer trainiert und bereit ist, dabei Vollgas zu geben, ist im HIIT-Kurs genau richtig. Trainiert wird nur mit dem eigenen Körpergewicht, die coole Musik motiviert und macht Spaß!

Termine: ab 1. Juli 2021 - immer donnerstags

Treffpunkt: 17 Uhr, Pavillon Schloss Hellbrunn

Eine Kurseinheit dauert 40 Minuten inkl. Warm-up/Cool-down.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten den 10er-Block um nur 48 Euro statt 60 Euro (Termine frei wählbar, immer donnerstags).

Kontakt & Anmeldung:

Roland Wack - Personal Trainer

E-Mail: hallo@roland-wack.fit

Tel.: +43 664 / 456 0 318

www.roland-wack.fit



Über die SN-Card