Rasante Rennen für die ganze Familie warten auf fast 100 Metern Streckenlänge.

Mit Full-Speed die lange Gerade entlangflitzen, den Daumen fest am Handregler und immer die Gegner im Auge behalten: Jede Menge Rennspaß erwartet High-Speed-Fans in der neuen Carrera WORLD in Puch bei Hallein.

Die drei großen, rasanten DIGITAL 132 Autorennbahnen in den Designs Trioval, Neon City und Desert Racing laden die großen und kleinen Rennfahrer ab 8 Jahren dazu ein, Vollgas zu geben. Bis zu 6 Fahrer treten hier an einer Bahn an und flitzen um die Wette.

Die beiden Carrera GO!!! Rennbahnen mit Loopings und Steilkurven für Kinder ab 6 Jahren sowie die Carrera FIRST Spielbahn für die jüngeren Geschwister ab 3 Jahren laden zu spannenden Abenteuern ein. An beiden Rennbahnen erleben die Spieler zu zweit jede Menge Rennvergnügen. Auf dem Parcours für ferngesteuerte Fahrzeuge kann die ganze Familie zusammen coole Carrera RC Autos ausprobieren - perfekt, um sich für sein Lieblingsmodell für Outdoor-Rennen zu entscheiden!

Im Carrera Shop finden die Fans alles, was das Rennfahrer-Herz begehrt. Coole Autorennbahnen und heiße RC Fahrzeuge sind das perfekte Souvenir nach einem Renntag. Außerdem sind viele weitere Spielsachen von Revell und PUSTEFIX erhältlich.

Tickets können ab sofort auf carrera-world.com gebucht werden. Besonders für Gruppen lohnt sich der gemeinsame Ausflug: Die Bahn-Miete wird nur einmal fällig - egal, wie viele Freunde und Familienmitglieder rasante Rennen austragen.

Der Zugang zum Shop sowie die Nutzung des RC Parcours und der Carrera FIRST Rennbahn sind kostenlos.

Mehr Infos & Kontakt:

Carrera WORLD

Rennbahn Allee 1

5412 Puch bei Hallein

Tickets unter: carrera-world.com

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag: 10.00 bis 18.00 Uhr

Freitag: 10.00 bis 19.00 Uhr

Samstag: 10.00 bis 19.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr

Montag und Dienstag: geschlossen

SN-Card-Vorteil:

Mit dem Gutscheincode SNCARD erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihre einmalige Buchung einer der Carrera Autorennbahnen in der Carrera World.

Buchungen unter: carrera-world.com

