Am Sonntag, dem 10. November, geht's zum SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß zum Sondertarif um nur 26 Euro. Außerdem wartet ein großer Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon und anderen Marken.

Österreichs erstes Gletscherskigebiet ist zugleich das einzige im Salzburger Land und schneesicher von Oktober bis in den Frühsommer. Und das Kitz besticht durch die ganze Vielfalt des Wintersports: Skifahren auf den weiten Gletscherhängen, Freeriden auf Safety-Routen, Shredden in den Snowparks, Skitouren auf Schneekönigin und Eisbrecher, Langlaufen auf der Gletscherloipe.

Tel.: +43 6547 / 8700

www.kitzsteinhorn.at

Die "Salzburger Nachrichten" organisieren am Sonntag, dem 10. November, wieder den traditionellen SN-Skitag aufs Kitz.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am SN-Skitag die Tageskarte zum SN-Vorzugspreis von 26 Euro. Einfach SN-Card an der Liftkassa vorweisen (pro SN-Card ist nur eine Ermäßigung möglich). Aktion gültig nur am 10. November 2019.

Außerdem wartet ein Gratis-Test der neuen Skimodelle 2019/20 von Atomic, Salomon und anderen Marken (bitte unbedingt Personalausweis mitnehmen!).



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen.

