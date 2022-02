Ausflugtipp für die Semesterferien und bei Schlechtwetter: Der neue Indoor-Park "KIDS WORLD by IKUNA". Als SN-Card-Inhaber profitieren Sie dauerhaft 20% auf den Eintritt.

Das IKUNA Naturresort mit seinem 200.000 m großen Naturerlebnispark und Vier-Sterne-Tipi-Hotel in Oberösterreich wurde nun um die KIDS WORLD by IKUNA - einen 1000 m großen Indoor-Park inklusive 5-D-Kino - erweitert. Spiel, Spaß und Action enden im IKUNA somit nicht mehr mit der kalten oder nassen Jahreszeit; ab sofort können sich die Kinder auch bei Schlechtwetter so richtig austoben.

Der vier Meter große Klettervulkan, ein Hochseilgarten, Trampoline, der Spinnenkletterturm oder eine Multi-Ball-Station sind nur einige der zahlreichen Highlights!

Die atemberaubende Wandbemalung und lebensechten Dinosaurierskulpturen lassen die kleinen Abenteurer in eine fantastische Welt eintauchen und sorgen für ein besonders fantasievolles Spielerlebnis. Ein Highlight ist auch das 5-D-Kino - ein Erlebniskino der besonderen Art, das alle Sinne anspricht.

SN-Card-Dauervorteile:

KIDS WORLD by IKUNA: 20% Rabatt auf das Einzelticket (9,60 Euro statt 12 Euro)

IKUNA Naturerlebnispark: 20% Rabatt auf das IKUNA Familienticket (2 Erwachsene + 3 Kinder um nur 46,40 Euro statt 60 Euro)



Kontakt und Anmeldungen:

IKUNA Naturresort GmbH

Naturpfad 1

4723 Natternbach

E-Mail: miraculix@ikuna.at

Tel.: +43 7278 / 20800-20

www.ikuna.at



Über die SN-Card