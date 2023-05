Spaß auf dem Wasser erleben!

Ob sportlich zügig oder genussvoll gemütlich - Stand-Up-Paddling ist der Trendsport für alle Generationen. Entdecken Sie Salzburgs Gewässer stehend und sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf Grundkurse, Touren und SUP-Zubehör!

Österreich bietet eine Vielzahl an Seen und Flüssen, die sich sehr gut für Stand Up Paddling Touren eignen.

Stand-up-Paddling ist ein hervorragendes Ganzkörpertraining und inzwischen auf Binnengewässern, Flüssen und Seen angekommen. Erleben Sie SUP-Kurse auf den heimischen Seen mit Fitnesstrainer Alex Ebner von Stand Up Paddle Salzburg. Sichern Sie sich die neuesten SUP-Boards für jede Gelegenheit: See, Fluss, Meer.

Stand-up-Paddling oder auch Stehpaddeln genannt, ist ein hervorragendes Ganzkörpertraining und inzwischen auf Binnengewässern, Flüssen und Seen angekommen. Zudem wunderschöne, einsame Landschaften zu erkunden.

Wer lieber Action mag, kann aber auch in Rennen gegen andere Stand-Up-Paddler antreten oder stehend im Wildwasser paddeln.

Entdecken Sie diese Trendsportart für sich!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf Grundkurse, Touren und SUP-Zubehör (Shop: Thenngasse 7, 5020 Salzburg).

Aktion gültig bis zum 12. Juni 2023.

Hier geht's zum SN-Card-Dauervorteil

Kontakt & Infos:

Stand Up Paddle Salzburg

Alexander Ebner

E-Mail: alex@stand-up-paddle-salzburg.at

Tel.: +43 699 / 133 13 000

www.stand-up-paddle-salzburg.at