Motortag am Spielbergring

Am Sonntag, 30. April feiert der erste Motortag am Salzburgring seine Premiere. Besucher:innen können mit einem Ticket für das "Freie Fahren" sogar mit dem eigenen Auto Ringfeeling pur erleben. Außerdem gibt's mit der SN-Card einen ermäßigten Eintrittspreis!

Historische Rennwagen, innovative E-Autos, Supercars, Oldtimer, Rallye-Autos, 1/4 MeileDragrace Sportwagen, US Cars, Turbofahrzeuge wie am Turbolympics und legendäre Motorräder und Mopeds bis hin zur Puch Maxi: Der Motortag am Salzburgring verbindet am 30. April 2023 Rennsport-Legenden mit den neuesten Entwicklungen in der Elektromobilität auf der 1969 in Plainfeld bei Salzburg eröffneten Kult-Rennstrecke. Ein Motorsport-Event für die ganze Familie!

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen ermäßigten Eintritt von 14 Euro (anstatt 20 Euro) online mit dem Rabattcode: SN2023 oder an der Tageskasse bei Vorlage der SN-Card.

Weitere Informationen: www.motortag.at