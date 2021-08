Entdecken Sie die Welt der Biene bei einer erlebnisreichen Führung in der Bio-Imkerei in Salzburg. Erleben Sie die Bienenvölker hautnah und verkosten Sie außerdem zahlreiche Bienenprodukte wie Honig, Gin oder Met! Jetzt anmelden und SN-Card-Vorteil sichern!

Mit Bienenlieb wird seit Jahren eine erfolgreiche Bio-Imkerei, ein Imkerzentrum und ein gemeinnütziger Verein betrieben. Ziel ist es, die Wichtigkeit und Gefährdung der Biene auf allen Ebenen zu kommunizieren und erlebbar zu machen. Die Betreuung von über 200 Bienenvölkern, Verkauf und Produktion von Bienenprodukten, Information, Ausbildung von Kindern und Erwachsenen sind nur einige Aufgabenfelder.

Jeweils am Freitag und Samstag können Sie Führungen am Bienenhof (Shop, Imkerei, Destillerie, Garten) und einen Einblick in die Bienenvölker erleben.

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Bienenprodukte wie Honig, Pollen, Met, Gin, Honigbutter und Salben zu probieren.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber inklusive einer Begleitperson bezahlen für die Bienenlieb-Führung nur 10 Euro (statt 15 Euro).

Termine und Anmeldung: https://www.bienenlieb.at/fuehrungen

Kontakt & Infos:

Bienenlieb Imkerzentrum

Daniel Pfeifenberger

Membergerstraße 1

5020 Salzburg

E-Mail: info@bienenlieb.at

Tel.: +43 662 / 262 200

www.bienenlieb.at



Über die SN-Card