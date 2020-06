Die Soccer Academy in Hallein feiert heuer im Sommer bereits ihr 15-jähriges Jubiläum. Nach der langen Zeit der Einschränkung bietet das beliebte Feriencamp endlich wieder Spaß, Sport & Schule in perfekter Abstimmung. Jetzt schnell sein und rasch anmelden!

Wie jedes Jahr wartet in den Ferien ein All-inclusive-Paket aus jeder Menge Fußball, Spaß und Action - in Kombination mit Englisch - auf die Teilnehmer. Ein Betreuerteam bestehend aus Fußballtrainern, Sportwissenschaftern, Physiotherapeuten und Pädagogen steht für die Kids rund um die Uhr zur Verfügung. Nach dem Shutdown der letzten Monate warten alle bereits sehnsüchtig wieder auf Sport und Action, speziell die Kinder waren davon stark betroffen. Auf Basis der jeweils aktuellen Vorgaben werden die Aktivitäten gestaltet. Mit vollem Fokus widmet sich das Trainerteam einer schrittweisen und aufbauenden Vorbereitung, um eine optimale Basis für die anstehende Herbstmeisterschaft und den Schulstart zu schaffen. Trainiert und gelernt wird auf den Fußballplätzen in Hallein-Gamp.

Side Events & Englisch

Neben dem Fußballtraining kommt auch der Spaß nie zu kurz! Viele Aktivitäten wie Sommerrodeln, Moped-Schnupperstunde, Geschicklichkeitsspiele sowie

Tischtennis, Tischfußball, Billard etc. runden das Programm ab. In je zwei Englisch-Einheiten, diese dauern zwei Stunden pro Tag und werden von Native Speakern durchgeführt, wird das der jeweiligen Schulstufe entsprechende Wissen gefestigt und in der Praxis angewendet.

Die Unterkunft

Die Kids wohnen im Landesberufsschülerheim Hallein, wo die Teilnehmer in modern ausgestatteten Mehrbettzimmern (max. zwei Kids pro Zimmer) untergebracht sind. Die Infrastruktur verfügt zudem über eine Sportanlage mit Beachvolleyball-, Hart und Rasenplatz, Laufbahn, Sporthalle, Internet, Tischtennis, Tischfußball, Billard und vielem mehr.

Der Tagesablauf

Gesunde und ausgewogene Ernährung bildet die Basis, um sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Jeder Tag startet mit einem Vitalfrühstück, um die Kohlenhydratspeicher für einen harten Trainingstag zu füllen. Anschließend erfolgt der Bustransfer zum Trainingsgelände. Das Training startet um 9 Uhr mit Stabilisations- und Koordinationstraining, gefolgt von Technikund Taktikeinheiten. Mittags und abends wird immer frisch gekocht - Obst, Traubenzucker, Riegel und Eis dienen als Stärkung. Am Nachmittag folgen weitere Technikeinheiten, Schusstraining und noch eine Stunde Englisch. Am Freitag findet eine Grillparty mit Übergabe der Soccer- und Englischdiplome statt. Bei der Soccer Academy können fußballbegeisterte Mädchen und Buben von acht bis fünfzehn Jahren mitmachen.

Jetzt anmelden - limitierte Teilnehmerzahl!

Termine & Ablauf:

Lager 1: 26. - 31. Juli 2020

Lager 2: 02. - 07. August 2020

Teilnahmepaket:

• 5 Übernachtungen im Landesberufsschülerheim

• Verpflegung all-inclusive

• Fußball-Trainingseinheiten

• Sportmotorik & Koordinationstraining

• 2 Stunden täglich Englischunterricht (in:sp:i:re)

• Fußball-Regelkunde

• alle Side Events (Rahmenprogramm)

• Betreuung von professionellen Trainern/Pädagogen

• Shuttleservice (zu den Programmpunkten)

• Soccer-Academy-Geschenk

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber bezahlen für das Teilnahmepaket nur 375 Euro anstatt 425 Euro pro Teilnehmer/Woche.

Preis ohne Übernachtung, Frühstück & Abendessen: 245 Euro pro Teilnehmer/Woche.

Infos & Anmeldung: www.socceracademy.at

Kontakt:

nmc GmbH

Felix-Dahn-Straße 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 6356530

E-Mail: office@nmc.at

