Diese live geführte Tour von Salzburg Panorama Tours chauffiert Sie an die Original Filmschauplätze in und um Salzburg und zeigt Ihnen die Orte, an denen "The Sound of Music" gedreht wurde. 50% Rabatt auf die Touren am 3. & 10. Oktober sichern!

Die weltweit führenden Buchungsplattformen Tripadvisor und Viator gaben vor kurzem bei der internationalen Touristenwahl die Salzburger Sound of Music-Rundfahrt als Sieger der zehn schönsten Österreich-Erlebnisse bekannt. Ihre Tour startet beim Mirabellgarten und führt Sie weiter zum Schloss Leopoldskron und zum Schloss Hellbrunn. Am Stift Nonnberg vorbei, geht es anschließend in das Salzburger Seengebiet nach St. Gilgen und nach Mondsee. Eine Maskenpflicht während der Tour sorgt für die Einhaltung der Covid-Auflagen. Das Leben der Familie von Trapp ist untrennbar mit der Stadt Salzburg verknüpft. Jährlich besuchen rund 300.000 Menschen die Schauplätze aus dem Film "The Sound of Music". Erkunden Sie die Original Schauplätze des Hollywood-Films - erklärt von einem Tourguide - über die weltbekannte Salzburger Trapp-Familie. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 50% Rabatt auf die "The Original Sound of Music Tour" am Samstag, 3. Oktober 2020 und am Samstag, 10. Oktober 2020 um jeweils 14 Uhr - Erwachsene bezahlen daher nur 25 Euro (statt 50 Euro), Kinder 12 Euro (statt 24 Euro). Kinder bis 10 Jahren bekommen ein Malbuch geschenkt (solange der Vorrat reicht). Infos & Buchung:

direkt bei Panorama-Tours - telefonisch unter +43 662 / 874029

per Mail unter office@panoramatours.com

online unter www.panoramatours.com/de/salzburg/tour/sn

