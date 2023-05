Ausflug ins Keltendorf

Das Keltendorf bietet einen spannenden Einblick in das Alltagsleben seiner prähistorischen Bewohner. Tauchen Sie ein in eine längst vergangene Zeit und erfahren Sie bei unseren Führungen alles über die Siedlungsgeschichte, Handelsverbindungen, Handwerkskunst, Lebensweise und Riten der Kelten.

Im Zuge der Neuverlegung der Ortswasserleitung wurde in Uttendorf, rund 500 Meter westlich des Ortskerns, ein Gräberfeld aus der Hallstattzeit (um 750 v. Chr.) entdeckt. Am nahe gelegenen Stoanabichl, der durch einen Altweg mit dem Gräberfeld verbunden ist, stießen die ArchäologInnen auf die dazugehörige Höhensiedlung. Die Fundstücke (Schmuck, Werkzeug, Keramikgefäße etc.) geben Einblicke in die Lebensweise der prähistorischen BewohnerInnen Uttendorfs und weisen auf transalpine Handelsverbindungen, etwa nach Deutschland, Oberitalien und Slowenien, hin. Ein Besuch im Keltendorf Uttendorf bietet faszinierende Einblicke in das Alltagsleben der Kelten. Im Zuge unserer Führungen erfahren Sie alles Wissenswerte über die Siedlungsgeschichte, Handelsverbindungen, Handwerkskunst, Lebensweise und Riten der prähistorischen BewohnerInnen.

Öffnungszeiten:

Mai bis Oktober jeweils Donnerstag.

Führungen um 13.00, 15.00 und 17.00 Uhr

Mehr Infos & Kontakt:

Keltendorf Stoanabichl

Quettensberg

5723 Uttendorf

Tel.: +43 660 / 622 9957 (Ferdinand Cenger)

oder +43 664 / 125 39 38 (Angelika Gautsch)

keltendorf@uttendorf.com

www.museumswelten-hohetauern.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber:innen erhalten den Eintritt für Erwachsene um 4 Euro (statt um 8 Euro) und Kinder 2 Euro (statt 4 Euro).