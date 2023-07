"Alles Zirkus!" im Traumwerk

Zirkus bedeutet Faszination, Erlebnis, spannende, farbenprächtige Abenteuer und begeistert Menschen - früher wie heute. Die aktuelle Sonderausstellung "Alles Zirkus!" im Hans-Peter Porsche Traumwerk unternimmt einen Streifzug durch die aufregende und schillernde Welt des Zirkus. Hereinspaziert - noch bis zum 10. September 2023.

Das Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger hat sich schnell zu einer bedeutenden touristischen Attraktion im Berchtesgadener Land entwickelt. Hans-Peter Porsche, der Enkel des legendären Automobil-Pioniers, zeigt hier die weltweit größte, öffentlich zugängliche Sammlung aus dem "Goldenen Zeitalter des Blechspielzeugs" (1860 bis 1930) sowie eine Modellbahnwelt mit faszinierender Licht-Performance. Ergänzt werden die Ausstellungen durch eine Kollektion außergewöhnlicher Automobil-Klassiker.

Die Traumwerk-Welt bietet auch außerhalb der Ausstellungsräume viele Möglichkeiten einen unvergesslichen Tag zu erleben - ob in der weitläufigen Gartenanlage, am Spielplatz, bei einer Fahrt mit der Parkbahn oder gemütlich im Restaurant.

Das Hans-Peter Porsche TraumWerk lädt in seinen Ausstellungen zum Träumen ein: Hierzu geben die großartige nostalgische Blechspielzeugsammlung und die 400 qm große Modellbahnwelt zwischen Romantik und Hightech genügend Raum.

SN-Card-Dauervorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten gegen Vorlage der SN-Card dauerhaft 20% Rabatt auf den regulären Eintrittspreis für Erwachsene und Kinder (Gültig für 1 Person pro SN-Card), sowie auf die Familienkarte.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 9.00 - 17.30 Uhr

Montag Ruhetag!

Kontakt & Infos:

Hans-Peter Porsche TRAUMWERK

Zum Traumwerk 1

83454 Anger

Deutschland

+49 (0) 8656/98950-0

info@traumwerk.de

www.traumwerk.de