Ausstellung: Anna Jermolaewa im Rupertinum

Erleben Sie ab 1. Dezember 2023 die neue Ausstellung von Anna Jermolaewa im Museum der Moderne Salzburg am Standort Altstadt (Rupertinum). Die Auswahl an Fotografien und Videoarbeiten gibt einen Einblick in das Spektrum ihres Schaffens.

BILD: SN/ANNA JERMOLAEWA, WIEN 2023 Anna Jermolaewa, Found Object IV, 2023, chromogener Abzug auf Aludibond, gerahmt

Die Konzeptkünstlerin Anna Jermolaewa bezeichnet sich selbst als "Realistin". Ihre Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist ebenso kritisch wie abgründig humorvoll.

Jermolaewas Arbeiten entwickeln sich aus der Beobachtung alltäglicher Dinge und sind eng mit ihrer Biografie verknüpft. In ihrer künstlerischen Praxis widmet sie sich insbesondere gesellschaftspolitischen Strukturen, Geschlechterrollen und Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Auswahl an Fotografien und Videoarbeiten in der Ausstellung am Standort Altstadt (Rupertinum) gibt einen Einblick in das Spektrum ihres Schaffens. Die Ausstellung ist vom 1. Dezember 2023 bis 1. April 2024 im Museum der Moderne Salzburg am Standort Altstadt (Rupertinum) zu sehen. SN-Card-Dauervorteile: Museumsticket (gültig für beide Standorte, Mönchsberg und Altstadt/Rupertinum) um 10 Euro statt 13 Euro pro Erwachsenem;

Museumsticket + MönchsbergAufzug um 12 Euro statt 15 Euro pro Erwachsenem.

Kontakt & mehr Infos:

Tel.: +43 662 / 842 220

https://www.museumdermoderne.at/ausstellungen/detail/anna-jermolaewa-otto-breicha-preis-fuer-fotokunst-2021/