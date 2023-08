Ausstellung: "Arch of Hysteria"

Unter dem Titel "Arch of Hysteria. Zwischen Wahnsinn und Ekstase" widmet das Museum der Moderne Salzburg auf dem Mönchsberg dieser Körperhaltung die erste Themenausstellung.

Themenausstellung: „Arch of Hysteria. Zwischen Wahnsinn und Ekstase“

BILD: SN/DENIS DARZACQ, COURTESY OF GALERIE RX, PARIS

Sie kennen diese Körperhaltung - aber haben Sie sie bereits als wiederkehrendes Motiv in der Kunst entdeckt? Die Rückbeuge, der überstreckte menschliche Oberkörper - auch "Arc de cercle" oder "Großer Bogen" genannt -, findet sich im Werk zahlreicher Künstler:innen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Motiv taucht in Darstellungen von Tanz und Akrobatik auf, aber auch in solchen physischer oder (vermeintlicher) psychischer Krankheit.

Kunstwerke der letzten rund 100 Jahre sind versammelt und verdeutlichen die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten der Pose.

Mit Werken von Alexandra Bircken, Günter Brus, Salvador Dalí, Denis Darzacq, Max Ernst, VALIE EXPORT, Georg Herold, Richard Hoeck, Erika Giovanna Klien, Gustav Klimt, Käthe Kollwitz, Rudolf Koppitz, Alfred Kubin, Adi Nes, Auguste Rodin, Barbis Ruder, Valerie Schmidt u.a. - zu sehen bis zum 14. Jänner 2024.

SN-Card-Dauervorteil:

Museumsticket (gültig für beide Standorte, Mönchsberg und Altstadt/Rupertinum) um nur 10 Euro statt 13 Euro pro Erwachsenem

Museumsticket + Mönchsberg-Aufzug um nur 12 Euro statt 15 Euro pro Erwachsenem.



Kontakt:

Museum der Moderne Salzburg

Tel.: +43 662 / 842 220