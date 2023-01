Das Museum der Moderne widmet dem US-Künstler Cameron Jamie eine Ausstellung zu seinem zeichnerischen und grafischen Werk - noch bis 5- Februar!

Zeichnungen, Monotypien, Lithografien, Zeichnungen in Keramik und Künstlerbücher - in das vielschichtige Werk des Künstlers Cameron Jamie können Sie derzeit im Museum der Moderne Salzburg am Standort Altstadt (Rupertinum) einen guten Eindruck gewinnen. Noch bis 5. Februar ist die Ausstellung "Cameron Jamie. Shaking Traces" zu sehen, die sich dem aus den USA stammenden und in Paris lebenden Künstler widmet.

In Jamies Arbeiten verschwimmen die Grenzen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Die Ausstellung zeigt seine Methode des schichtweisen Arbeitens, bei der er Tinte, Bleistift, Öl- und Pastellfarben, Waschungen, Glasur und sogar Kaffee als Materialien verwendet.

Weiters am selben Standort noch bis 5. Februar zu sehen: die kleine, aber feine Ausstellung "Medieninterventionen", die sich den kreativen und nicht selten subversiven Interventionen von Künstler:innen in Massenmedien widmet.

