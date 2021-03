Eintauchen in den Mozart´schen Kosmos.

Die Familie Mozart freut sich auf Sie: Die Mozart-Museen haben ab März wieder ihre Pforten für Sie geöffnet. Frischen Sie doch in entspannter Atmosphäre Ihr Wissen um Salzburgs berühmtesten Sohn auf. "Mozart erfüllte sicherlich das Klischee eines Künstlers, er war ungeduldig, selbstbewusst und eine Diva, aber andererseits auch herzensgut, kindlich und naiv", verrät Gabriele Ramsauer, die Leiterin der Mozart-Museen. In Mozarts Geburtshaus lädt die besondere Atmosphäre in der originalen Wohnung ein, sich dem Menschen und Genie anzunähern. Die Ausstellungen "Der Alltag eines Wunderkindes", "Mozart auf dem Theater" und "Mythos und Verehrung" erwecken den Komponisten in all seinen schillernden Facetten zum Leben. Im Mozart-Wohnhaus rückt die aktuelle Ausstellung "Die Mozarts - eine Musikerfamilie" vor allem Vater Leopold, Mutter Anna Maria und Schwester Maria Anna ("Nannerl") in den Mittelpunkt und zeigt spannende Zeitzeugnisse aus deren Leben im 18. Jahrhundert.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber besuchen Mozarts Geburtshaus und das Mozart-Wohnhaus zu einem vergünstigten Eintrittspreis von jeweils € 7 (statt jeweils € 12). Die Mozart-Museen haben bis auf weiteres von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet. Informationen und Anmeldungen zu den Führungen unter museum.service@mozarteum.at, www.mozarteum.at

Kontakt und weitere Informationen:

Internationale Stiftung Mozarteum

Schwarzstraße 26

5020 Salzburg, Austria

Anmeldungen unter museum.service@mozarteum.at

Über die SN-Card