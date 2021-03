Bisher unbekanntes Mozartstück erstmals ausgestellt.

KV 626b/16 - die Premiere dieses neu entdeckten Mozartstücks ging im Jänner um die Welt. Der erst 17-jährige Mozart hat das kurze tanzartige Klavierstück 1773 niedergeschrieben. Das kostbare Dokument ist bis 18. April nun erstmals im Mozart-Wohnhaus im Original zu bestaunen. Begleitet wird die exklusive Präsentation von Briefen der Familie Mozart, die die Stiftung Mozarteum kürzlich erworben hat, darunter ist der liebevolle Reisebrief, den Wolfgang Amadé 1789 an seine Constanze verfasste. Weiters bietet sich beim Rundgang durch das Mozart-Wohnhaus die Möglichkeit, sich der Familie Mozart anzunähern: Die kürzlich aktualisierte Ausstellung "Die Mozarts - eine Musikerfamilie" zeigt Zeitzeugnisse aus dem Leben von Vater Leopold, Mutter Anna Maria und Schwester Nannerl.

Das Mozart Geburtshaus lädt ebenfalls ein, in entspannter Atmosphäre das Wissen um Salzburgs berühmtesten Sohn aufzufrischen. Die Ausstellungen "Der Alltag eines Wunderkindes", "Mozart auf dem Theater" und "Mythos und Verehrung" erwecken den Komponisten in all seinen schillernden Facetten zum Leben. Die Mozart-Museen haben von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 15.30 Uhr geöffnet.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber besuchen Mozarts Geburtshaus und das Mozart-Wohnhaus zu einem vergünstigten Eintrittspreis von jeweils € 7 (statt jeweils € 12).

Mehr Informationen unter museum.service@mozarteum.at, www.mozarteum.at

Kontakt und weitere Informationen:

Internationale Stiftung Mozarteum

Schwarzstraße 26

5020 Salzburg, Austria

Tel: +43 (0) 662 87 31 54

Anmeldungen unter museum.service@mozarteum.at

