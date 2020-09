Eintauchen in den Mozart´schen Kosmos.

Mozart war ein einzigartiges musikalisches Genie, er prägt die Kulturstadt Salzburg bis heute. Wo kann man besser in den Mozart"schen Kosmos eintauchen, als in den Mozart-Museen? Dort werden die Führungen mit neuen Themen rund um Salzburgs berühmteste Musikerfamilie weitergeführt. "Zu Gast bei Familie Mozart" erzählt aus dem Alltagsleben im 18. Jahrhundert (Sa 19.9., 14 Uhr). "Mozart in love" stellt das Liebesleben des Komponisten in den Mittelpunkt (Sa 3.10., 14 Uhr). "Mozart und Salzburg ... eine Hassliebe" berichtet über Mozarts zwiespältige Beziehung zu Salzburg. Einerseits liebte er die Menschen und die Stadt, andererseits fühlte er sich künstlerisch eingeengt. Mit dem legendären "Arschtritt" endete 1781 auch seine Zeit an der Salzach (Sa 17.10., 14 Uhr). Das Leben von Schwester "Nannerl" rückt bei einer Führung an ihrem Todestag in den Fokus. Sie trat in ihrer Jugend mit ihrem Bruder europaweit als talentierte Pianistin auf und lebte später als Klavierlehrerin in Salzburg (Do 29.10., 14 Uhr). "Mozarts Tod: Mythen, Geschichten und Fakten" beleuchtet die Legenden, die sich rund um Mozarts Tod ranken, und das was als gesichert gilt (Sa 31.10., 14 Uhr). Eine Anmeldung zu den Führungen ist unbedingt erforderlich!

Details zu den Führungen finden Sie auf der Website www.mozarteum.at/museen-gebaeude/

Kontakt und weitere Informationen:

Internationale Stiftung Mozarteum

Schwarzstraße 26

5020 Salzburg, Austria

Tel: +43 (0) 662 87 31 54

Anmeldungen unter museum.service@mozarteum.at

