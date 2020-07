Die Dinos verwandeln bis zum 4. Oktober den Schlosspark in Tüßling bei Altötting (Bayern) in ein Dinosaurier-Freilichtmuseum! Lasst euch entführen in die Welt der Urzeit-Giganten, garantiert ein Abenteuer für Klein & Groß!

Einer allein ist größer und älter als alle Musikgiganten zusammen, die in den letzten zehn Jahren in Tüßling bei Altötting (zirka eine Autostunde von Salzburg entfernt) aufgetreten sind: Die Giganten der Urzeit verwandeln den Schlosspark mit Beginn der Sommerferien in ein Dinosaurier-Freilichtmuseum! Bis zum 4. Oktober 2020 sind T-Rex, Triceratops und Co. auf den weitläufigen Wiesen und in den Gemäuern von Schlossherrin Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel heimisch. Die Besucher begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine spannende Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 60 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Neben den beeindruckenden Exponaten bietet die einzigartige Urzeit-Erlebnis-Welt ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm für jedes Alter. Hier können kleine und große Dino-Fans in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen. SN-Card-Vorteile:

- 4 Euro Rabatt auf das Kleine & Große Familienticket

- 2 Euro Rabatt auf das Erwachsenenticket Tickets nur im Online-Vorverkauf über den Promotioncode SNCARD erhältlich. Öffnungszeiten:

Bis 6. September mittwochs bis sonntags: 10-18 Uhr, danach nur Samstag & Sonntag: 10-18 Uhr.

Letzter Einlass: 16 Uhr. Anfahrtsadresse:

Schloss Tüßling

Teisinger Straße / Alte Bahn Straße

D-84577 Tüßling Mehr Infos: www.dino-land.de

