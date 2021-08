Vorhang auf für prunkvolle Gewänder, farbenprächtige Stoffe und spielerisch-bewegte Figuren! Die Ausstellung "Yinka Shonibare CBE. End of Empire" ist noch bis 3. Oktober im Museum der Moderne Salzburg auf dem Mönchsberg zu sehen.

Der britisch-nigerianische Künstler Yinka Shonibare CBE RA gehört zu den bedeutendsten und vielseitigsten Künstlern Großbritanniens. Er untersucht in seinen Werken das Erbe des westlichen Kolonialismus, das bis in die Gegenwart Spuren hinterlassen hat. Bekannt geworden ist er mit seinen Installationen mit kopflosen lebensgroßen Figuren in historischen Kostümen, die aus bunten Batikstoffen geschneidert sind.

Kontakt:

MUSEUM DER MODERNE SALZBURG/MÖNCHSBERG

Mönchsberg 32, 5020 Salzburg

Tel. +43 662 / 84 22 20

E-Mail: info@mdmsalzburg.at

www.museumdermoderne.at

