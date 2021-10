Die Internationale Oldtimermesse Classic Expo ist der Pflichttermin im Herbst, wenn es um altes Chrom und Blech auf vier Rädern geht. SN-Card-Inhaber erhalten ermäßigten Eintritt.

Von 15. bis 17. Oktober sind die Hallen im Messezentrum Salzburg mit den rollenden Zeitzeugen aus anno dazumal gefüllt. Zu bestaunen und zu ergattern gibt es die gesamte Palette an motorisierten Klassikern; von exklusiven Händler-Exponaten bis hin zu Garagenschätzen mit Seltenheitswert aus privater Hand. Der umfangreiche Teilemarkt lässt mit Sicherheit keinen Besucher mit leeren Händen nach Hause gehen und eine Vielzahl an Clubs sorgt für eine benzingeladene Ausfahrt in die Vergangenheit.

Kurven- und abwechslungsreich gestaltet sich das Rahmenprogramm der drei Messetage. Die Route führt am Freitag von einer exklusiven Fahrzeugpremiere bis hin zu einer Podiumsdiskussion zum aktuellen Thema "Die Oldtimerszene nach der Pandemie - Was hat sich verändert, was wird bleiben?" Nostalgische Momentaufnahmen lassen sich am Samstag beim Leica-Stand erleben, wo Sie Ihre Kamera einer kostenlosen Expertenschätzung unterziehen können. Spannend wird es außerdem auch wieder bei der jährlichen Auktion durch das Dorotheum, bei der am Samstag um 16 Uhr eine ganze Oldtimerflotte die Besitzer wechseln wird. Umrahmt wird das Messewochenende von den beiden Sonderschauen "60 Jahre Jaguar E-Type" und "75 Jahre Vespa".

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage der SN-Card an der Tageskassa bezahlen SN-Card-Inhaber und deren Begleitperson an allen Messetagen der Classic Expo nur je 15 Euro (statt 17 Euro regulär) für den Tageseintritt.

Tickets und Anmeldungen: www.classicexpo.at

Öffnungszeiten:

Freitag, 15. und Samstag, 16. Oktober: 9 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonntag, 17. Oktober von 9 bis 17.00 Uhr

