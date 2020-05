Urlaub in Österreich! Ein Sommer, den man nie vergisst: Türkisblaue Seen, malerische Berge, grüne Hügel, weite Felder, märchenhafte Wälder, Wellnessgenuss in Top-Hotels, idyllische Dörfer und erlebnisreiche Städte.

Ein paar Tage hinaus aus den eigenen vier Wänden, die Schönheit der Bergwelt genießen, idyllische Almwanderungen oder gemeinsame Mountainbike-Touren unternehmen. Mit dem Kurzurlaub "Österreich erleben" schenken Sie - gerade in diesen Zeiten umso wertvollere - Vorfreude auf kostbare Momente der Erholung und des Genusses. Die rund 80 ausgewählten Hotels der gehobenen Kategorie in Österreich bieten einen perfekten Ausgangspunkt für eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten oder für entspannende Tage mit Blick auf eine malerische Kulisse - ideal für alle Wander-, Berg- und Naturfreunde. Bequem vom Wunschhotel aus kann man zu zweit die allerschönsten Wanderregionen Österreichs entdecken. Und als Belohnung nach einem erlebnisreichen Tag warten ein exklusives Wohlfühlambiente und die ausgezeichnete Küche Österreichs auf die Urlauber. Kurzurlaub "Österreich erleben"

Inklusivleistungen:

• 3 Tage Aufenthalt / 2 Übernachtungen

• inklusive Frühstück

• für 2 Personen im Doppelzimmer

• Wertgutschein in der Höhe von 80 Euro für Restaurant- und Hotelleistungen

• Auswahl aus rund 80 Hotels der gehobenen Kategorie in Österreich

• Attraktive Verlängerungsangebote

• Full-Service-Buchung

• Gültigkeit ab Kauf: 24 Monate SN-Card-Vorteil:

Bestellen Sie jetzt als SN-Abonnent den Kurzurlaub "Österreich erleben" um nur 249 Euro (im Wert bis zu 600 Euro). Aktion gültig bis zum 30. Juni 2020. Sie können dabei zwischen einem Gutschein-Booklet und einem PDF-Gutschein wählen. Bestellungen & mehr Infos unter: www.connex-gutscheine.net/sn Infos: Tel.: +43 7242 / 2025 275 (Mo.-Do.: 8-17 Uhr, Fr.: 8-14 Uhr)

