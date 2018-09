Faszination Hochgebirge am Weißsee

Genießen Sie die imposante Naturkulisse der über 3000 Meter hohen Berge inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Noch bis zum 14. Oktober: 1+1-gratis-Vorteil auf die Berg-und Talfahrt in der Weißsee Gletscherwelt!

Die Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf im Salzburger Land präsentiert sich als imposantes Ausflugsziel für Spaziergänger, Wanderer und Bergprofis im Herbst.

Umrahmt von der beeindruckenden Natur kann man den Tag in vollen Zügen genießen. Es eröffnet sich für Jedermann eine hochalpine Ferienwelt inmitten der Berge, Seen und Gletscher.

Besonderer Tipp - Erlebnisausstellungen:

• "Gletscher-Klima-Wetter"

• Die Rudolfshütte - Vom kleinen Schutzhaus zum Berghotel

• InfoCenter Bahnstrom Museum

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil für die Berg- und Talfahrt und bezahlen somit zu zweit nur 24 Euro (statt 48 Euro) - täglich gültig bis 14. Oktober 2018.

Sommer-Betriebszeiten:

23.06. - 14.10.2018

täglich 9.00 -12.00 und 13. - 17.00 Uhr

Infos & Kontakt:

Weißsee Gletscherwelt

Telefon: +43 6563 / 20 150

www.weissee.at

