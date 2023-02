Am Sonntag, 26. Februar, trifft der FC Red Bull Salzburg in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim um 17 Uhr auf die SV Ried. Mit einem Heimsieg will das Erfolgsteam einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card einen 1+1-gratis-Ticketvorteil!

In der Heimpartie gegen AS Roma (Donnerstag, 18.45 Uhr) geht es für die Salzburger in der Finalrunde der Europa League um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Alle Fans der Roten Bullen dürfen sich in der Red-Bull-Arena auf eine spannende Partie mit tollem Fußball freuen. Mindestens ebenso wichtig wie ein gutes internationales Abschneiden ist es, die Tabellenspitze in der Bundesliga bis zum Saisonende erfolgreich zu verteidigen. Ein weiterer Schritt dazu soll am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr gemacht werden, wenn man daheim auf die SV Ried trifft. Gegen die Innviertler hat man nur eines der letzten 23 Bundesliga-Duelle verloren.

Der Fanpark hat 3 Stunden, das Stadion 1,5 Stunden vor Anpfiff geöffnet - ideal, um einen Top-Fußballtag mit den Liebsten zu erleben! SN-Card-Vorteil:

Beim Kauf eines Tickets für FC Red Bull Salzburg vs. SV Ried am Sonntag, 26. Februar 2023 um 17 Uhr erhalten Sie ein weiteres Ticket der gleichen oder günstigeren Preiskategorie dazu (ausgenommen Business-Bereich/nur bei SN-Card-Vorlage). Einzulösen: VVK im Ticketing & Service Center der Red-Bull-Arena und am Spieltag an jeder geöffneten Kassa. Mehr Infos: https://www.redbullsalzburg.at/de