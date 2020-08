Mit der Eisenbahn durch die Museumslandschaft. Gratis-Eintritt am 6. September 2020 für SN-Card Inhaber

Die Museumsbahn feiert heuer runden Geburtstag. Zehn Jahre ist es her, dass die zwei Kilometer lange Strecke mit drei Haltestellen in Betrieb ging. Die gemütliche Fahrt mit der nostalgischen Schmalspurbahn bietet wunderschöne Blickwinkel auf das Museumsareal und seine Bauten. Gerade für Menschen, die sich zu Fuß nicht mehr ganz so leichttun, ist die Eisenbahn ein willkommenes Transportmittel. Natürlich lassen sich auch die vielen Familien mit Kindern die Eisenbahnfahrt nicht entgehen. Über 60 ehrenamtlich tätige engagierte Lokführer und Zugbegleiter sorgen dafür, dass die Besucher sicher das Museumsgelände befahren können.

Historische Stationsgebäude



Im Eingangsbereich steht das Haltestellengebäude "Zistelalpe" der alten Gaisbergbahn, das nach Originalplänen neu errichtet wurde. Dort informiert eine kleine Ausstellung über ehemalige Feldbahnen im Bundesland Salzburg. Als Endstation dient ein originales Wartehäuschen der Murtalbahn aus Lintsching im Lungau. Das Museumsgasthaus "Salettl" liegt übrigens direkt an der Haltestelle "Tennengau".

Kontakt

Salzburger Freilichtmuseum

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011 0

WWW.FREILICHTMUSEUM.COM



