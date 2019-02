In den Semesterferien am Dienstag, 12. Februar, und am Valentinstag, 14. Februar, können Eltern (oder Großeltern) mit ihren Liebsten die KinderWerkstatt in den Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee erkunden.

SN/fahr(t)raum Erforschen, entdecken oder erfinden: Kinderwerkstatt Ferienspecial im fahr(T)raum Mattsee.