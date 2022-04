Der Golfclub Salzburg bietet allen golfbegeisterten SN-Card-Inhabern für die ganze Saison 2022 ein kostenloses Golfschnuppern am Wochenende auf den Anlagen in Rif und in Eugendorf an.

Golf liegt im Trend wie kein anderer Sport und wird fast überall auf der Welt gespielt. Und bei keiner anderen Sportart macht das Üben mehr Spaß! Immer mehr Menschen jeden Alters entdecken die Faszination Golf. Nebenbei tun Sie auch Körper, Geist und Seele etwas Gutes: Stressabbau, Ganzkörpertraining, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit … alles Begriffe, die beim Golfsport ideal umgesetzt werden. Die Ausrüstung (Leihschläger und Übungsbälle) wird gratis zur Verfügung gestellt. Bequeme Kleidung und Sportschuhe werden empfohlen! Neben 180 Abschlagplätzen und großzügigen Übungsarealen bietet die Anlage in Rif einen modernen und mit viel Gefühl gestalteten 9-Loch-Platz. Der flache 18-Loch-Golfplatz (Par 72) in Eugendorf bietet wunderbare Wasserflächen, spektakuläre Fairways und besonders hohe Pflegequalität. SN-Card-Vorteil:

Gratis-Golfschnuppern für SN-Card-Inhaber an allen Wochenenden auf den Anlagen Rif und Eugendorf (nur mit Voranmeldung). Weitere Infos:

www.golfclub-salzburg.at oder telefonisch: 06245 76681 (Rif) und 06225 / 70 000 (Eugendorf).