Der Golfclub Salzburg bietet allen golfbegeisterten SN-Card-Inhabern für die ganze Saison 2020 ein kostenloses Golfschnuppern am Wochenende auf den Anlagen in Rif und in Eugendorf an.

Neben 180 Abschlagplätzen und großzügigen Übungsarealen bietet die Anlage in Rif einen modernen und mit viel Gefühl gestalteten 9-Loch-Platz. Der flache 18-Loch-Golfplatz (Par 72) in Eugendorf bietet wunderbare Wasserflächen, spektakuläre Fairways und besonders hohe Pflegequalität. SN-Card-Vorteil:

Gratis-Golfschnuppern an allen Wochenenden im Leistungszeitraum für SN-Card-Inhaber auf den Anlagen Rif und Eugendorf (nur nach Voranmeldung). Infos und Anmeldung:

Tel.: +43 6245 / 76681 (Rif) / +43 6225 / 70000 (Eugendorf)

bzw. online unter www.golfclub-salzburg.at

