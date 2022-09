MAIKAI bietet völlig neuartige Fitnessstudios (Smart-Gyms) mit dem Ziel, dass Fitness für jeden funktioniert. Jetzt anmelden und 1 Monat Gratis-Mitgliedschaft mit Ihrer SN-Card sichern - so erreichen Sie bald Ihre persönlichen Fitnessziele!

MAIKAI - MORE THAN FITNESS

Egal ob Abnehmen, Rückenfit, Muskelaufbau, Bodyshaping oder Unterstützung für Outdoorsport, wie Laufen oder Golfen - in den drei MAIKAI Fitnessstudios finden Sie das perfekte Training dafür. Modernste Geräte, kostenloses Personaltraining und das erste Fitness-Level-System der Welt inkl. Ernährung und "Biohacking" stellen Ihren Erfolg sicher.

Neben den drei Fitnessstudios in Salzburg - von Süd über Mitte bis Bergheim - wird Ihnen auch die Möglichkeit geboten, mit in den Yoga-, HIIT-, Pilates- oder Mobility-Kursen zu trainieren. Dafür ist nicht einmal eine Mitgliedschaft erforderlich.

NEU: MAIKAI BEATS

Außerdem wurde im Sommer 2022 mit dem MAIKAI BEATS ein extra Kursstudio für High Intensity Interval Training direkt auf der Alpenstraße Salzburg geschaffen.

Das Motto im Kursstudio MAIKAI BEATS: Minimaler Zeitaufwand bei maximalem Ergebnis. Mit unserem High Intensity Intervall Training (HIIT) und einer schlauen Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining verbrennen wir bis zu 1000 Kalorien pro Trainingseinheit. Das Konzept auf einen Blick:

60 Minuten Vollgas Fitness-Training

Laute Beats für gute Stimmung

Heart-Track-Tracking für volle Motivation

Kleingruppentraining für Top-Betreuung



Besuchen Sie das beste Workout in der Stadt: www.maikai-beats.at

Die vier Standorte:

MAIKAI Süd: Salzburg Aigen/Elsbethen (Schießstandstraße 68, 5061 Elsbethen)

MAIKAI Mitte: STADTWERK Salzburg (Strubergasse 28 / 1OG)

MAIKAI Nord: Bergheim (Oberndorferstraße 35, 5101 Salzburg

MAIKAI BEATS: Salzburg (Ginzkeyplatz 11, 5020 Salzburg)



Interessenten können MAIKAI an allen vier Standorten im Rahmen eines Probetrainings kostenlos testen.

SN-Card-Dauervorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten zusätzlich 1 Monate Gratis-Mitgliedschaft bei Abschluss eines 6-Monats-Vertrags (gültig für MAIKAI FITNESS & MAIKAI BEATS).

Jetzt kostenloses Probetraining buchen unter: www.maikai.at/probetraining

Anmeldung & Kontakt:

MAIKAI

Tel.: +43 662 / 230 040

E-Mail: hallo@maikai.at

www.maikai.at

